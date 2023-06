Notte degli archivi a Pesaro, Cgil presente con una documentazione sul lavoro nelle miniere del Belgio

PESARO – La Cgil partecipa all’edizione di “Archivissima 2023- Il Festival e la notte degli archivi”, in programma a Pesaro dall’8 all’11 giugno. L’iniziativa è stata presentata lunedì E promossa dall’Archivio di Stato e dalla Rete della quale fanno parte: Archivio dell’Accademia agraria in Pesaro, Archivio della CGIL di Pesaro e Urbino; Archivio comunale di Pesaro; Archivio di Stato di Pesaro Urbino; Archivio storico diocesano Pesaro; Archivio Stroppa Nobili; Ente Olivieri-Biblioteca e Musei Oliveriani, Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino - Centro ricerche floristiche Marche "A.J.B. Brilli-Cattarini".

Sezione dedicata all'immigrazione

«Per questa edizione, l ’archivio storico della CGIL di Pesaro e Urbino sarà presente con una sezione dedicata al tema dell’emigrazione – spiega Anna Della Fornace, responsabile dell’Archivio Cgil - attraverso la documentazione prodotta dalla Camera del Lavoro e dalla Federmezzadri, con fotografie e documenti di raccolte private che illustrano la vita e il lavoro nelle miniere del Belgio e con i giornali belgi dell’epoca provenienti dall’archivio storico dell’Anpi.

Le testimonianze di Sisto Antonini, morto a Marcinelle l’ 8 agosto 1956, di Umberto Romani e dei fratelli Marchionni ci raccontano le storie di chi ha intrapreso questo viaggio di speranza nelle miniere del Belgio e il baule di Augusto Antonini ci ricorda il lungo viaggio che ha portato i nostri emigranti ad attraversare l’oceano per trovare migliori opportunità di vita e di lavoro in America. Sono documenti preziosi – aggiunge – e ringraziamo le famiglie Ansuini, Antonini, Marchionni, Romani e l’Anpi provinciale per averceli forniti».

La mostra sarà aperta nella sede dell’Archivio di Stato dal 9 giugno al 29 luglio.