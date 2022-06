Germania-Italia, diretta alle 20.45. Formazioni ufficiali: c'è Frattesi, tridente con Raspadori, Politano e Gnonto

È ancora Germania-Italia: dopo l'1-1 al Dall'Ara di Bologna, si gioca la quarta partita di Nations League. Fischio d'inizio alle 20.45 al Borussia Park di Dortmund: gli azzurri arrivano da primi del gruppo 3 della Lega A con 5 punti grazie alla vittoria con l'Ungheria e ai due pareggi con Germania e Inghilterra. Mancini punterà ancora sui giovani dai quali è ripartito dopo la delusione Mondiale: non c'è Tonali squalificato, davanti spazio a Raspadori con Gnonto e Politano. Flick schiera Havertz e Muller alle spalle di Werner in attacco.

Germania-Italia, le probabili formazioni

Germania (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Sule, Rüdiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Hofmann, Muller, Sané; Werner. Allenatore: Flick

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Frattesi, Cristante, Barella; Politano, Raspadori, Gnonto. Allenatore: Mancini

Dove vederla in tv e streaming

La partita tra Germania e Italia è in programma alle ore 20.45: sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

