Frankie Dettori vince sei corse nelle prime sette. Un fan vince 110 mila sterline

I bookmakers inglesi credevano che l’“incubo Frankie” fosse finito con il passaggio di Lanfranco Dettori in California. L'altra notte, però, quando accettavano scommesse sulla riunione di corse a Santa Anita, in programma il Derby, lo hanno rivissuto.

Il miglior fantino del mondo ha vinto, infatti, sei corse delle prime sette che montava e un fan britannico, con la scommessa di una sterlina sull’evento, ne ha riscosse 110.880. Per Frankie una giornata record: «Sto sognando?» si è chiesto al sesto trionfo. Il settimo doveva essere il Derby nel quale era favorito in sella a Imagination. E invece è incappato in un “duello sardo” con Antonio Fresu, in sella a Stronghold, che lo ha battuto appena di una incollatura. Trionfo, il settimo doveva essere appena di una incollatura, prenotando così un posto in prima fila per il prossimo Kentucky Derby.