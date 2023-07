Il Foggia sceglie Cudini: il tecnico di Sant'Elpidio a Mare succede a Delio Rossi sulla panchina rossonera

FOGGIA- Il Foggia riparte da Mirko Cudini. Il tecnico di Sant'Elpidio a Mare, classe 1973 ed ex Fidelis Andria, è il nuovo allenatore dei rossoneri reduci dalla sconfitta nella finale playoff per la promozione in Serie B contro il Lecco. Succede a Delio Rossi la cui esperienza in Puglia si era chiusa a giugno. Con lui, come collaboratore, l'amandolese Giuseppe Antognozzi.

LEGGI ANCHE: Fermana, adesso è ufficiale: Bruniera nuovo allenatore e Galassi direttore sportivo

Le prime parole

«Foggia è una grande occasione, spero che la mia presenza possa essere un punto di ripartenza.

Sarà il campo a giudicare ma ora dobbiamo essere realisti, il Foggia è iscritto in Lega Pro e la società si farà trovare pronta. Al momento siamo leggermente in ritardo, abbiamo saputo solo ieri che il 5 agosto il Foggia sarà impegnato a Vibo Valentia contro il Catanzaro per la Coppa Italia. Per quanto riguarda il mercato ho chiesto solo alcune caratteristiche specifiche, nessun tipo di garanzia. Tatticamente mi piace fare la partita, non mi va di aspettare gli avversari, ma non si può solo attaccare, ci vuole anche equilibrio nel sapersi difendere».