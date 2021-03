La Fermana si aggiudica Fabris, jolly offensivo e talismano: ha conquistato due volte la B

FERMO La Fermana si è aggiudicata Vittorio Fabris, centrocampista classe 1993 di estrema duttilità, che contendeva al Carpi. Prodotto del settore giovanile del Vicenza, dove ha militato fino alla Primavera. Nel luglio 2012 firma con il Parma in Serie A e viene mandato in prestito alla FeralpiSalò. Dopo 15 presenze nella prima stagione in Serie C1, viene acquistato in comproprietà dai Leoni del Garda per poi passare a titolo definitivo. In quattro stagioni colleziona 106 presenze realizzando 3 gol. Nell’estate 2016 viene acquistato dal Venezia, sempre in Serie C: con 32 gare e 2 gol contribuisce alla conquista della Serie B. Nella stagione 2017/2018 si trasferisce al Padova nella sessione invernale del calcio mercato conquistando anche in questo caso la Serie B, giocando contro la Fermana. La stagione successiva passa al Monopoli con 28 presenze totali e tre assist. Lo scorso anno ha vestito nella parte finale della stagione, playoff compresi, la maglia del Sudtirol. Arriva a titolo definitivo con contratto fino al prossimo 30 giugno. Ha scelto il 16 come numero di maglia.

