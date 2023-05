FANO Giovanni Nappo si è presentato con le stampelle all’inizio della nuova settimana di preparazione dell’Alma, mostrando una caviglia sinistra gonfia e con un evidente ematoma. Sono le conseguenze del rude intervento che il centrocampista ha subito dal giocatore del Chieti Tommaso Marino, che per quel brutto fallo non gli aveva chiesto nemmeno scusa né era stato ammonito. E’ stato l’episodio che ha fatto saltare i nervi al numero 8 granata, poi autore del censurabile gesto costatogli l’espulsione e tre giornate di squalifica (il compagno Giacomo Cecconi ne ha avute due). Mentre la partita era ripresa, lui si è infatti rialzato a bordo campo dopo aver ricevuto le cure del proprio staff medico e si è portato davanti alla panchina avversaria per rientrare. In attesa del via libera dell’arbitro ha però battibeccato con l’allenatore neroverde Mauro Chianese, tirandolo per i capelli anche se senza particolare forza. Alessio Vincenzi della sezione di Bologna, vedendo la scena, gli ha giustamente sventolato davanti il cartellino rosso, cosicché la squadra fanese si è ritrovata in dieci contro undici dal 33’.



Vecchie ruggini



«Chiedo scusa per il mio gesto, che ha messo in difficoltà anche i miei compagni costretti a giocare il resto della partita in inferiorità numerica – commenta lo stesso Nappo, che a breve verrà sottoposto ad esami strumentali per determinare l’entità del danno -. Mi sono scusato pure col mister ed il presidente, perché, infortunio a parte, questa espulsione mi farà saltare i playoff. Io però ho perso la testa perché mi sono reso conto subito di essermi fatto male davvero, dopo esser già stato oggetto di diverse provocazioni da parte di Chianese e di qualche suo giocatore. Questo clima lo hanno creato loro all’andata, sfottendoci per la sconfitta». Lo stesso Chianese, al termine del match perso 1-0 nonostante la superiorità numerica, aveva dal canto suo denunciato l’aggressione ai propri giocatori da parte di quelli dell’Alma non appena affacciatisi al Mancini. E pensare che l’allenatore dei teatini e Nappo avevano condiviso quattro anni e mezzo, tra giovanili della Salernitana e Serie D ad Aversa e Portici. «Mi aveva cercato a dicembre per raggiungerlo anche al Chieti – svela il non ancora ventisettenne mediano di San Giuseppe Vesuviano -. Crescendo però ho imparato a conoscerlo meglio e non mi stupisce il suo comportamento. Durante quest’ultima partita, ad un certo punto, avevo pure provato civilmente a dirgli di smetterla con le provocazioni». Sta di fatto che, oltre alla sfida di domenica prossima a Notaresco, Nappo salterà anche la semifinale playoff di Trastevere del 14 maggio e l’eventuale finale.



Gialli fa evitare



Nell’ultima uscita della regular season i granata non potranno né migliorare né peggiorare il loro quarto posto, mentre i padroni di casa saranno chiamati a far risultato per scacciare lo spettro della retrocessione diretta. Il tecnico dei fanesi Andrea Mosconi spronerà i suoi a chiudere comunque con una vittoria, ma difficilmente rischierà i diffidati Christian Bonacchi, Lorenzo Schiaroli e Mirco Severini. Non è invece in diffida Gianluca Urbinati, al quale, da regolamento della LND, nel passaggio ad altra società sono stati azzerati i tre gialli rimediati alla Pistoiese ed è dunque a quota uno col Fano. Domani, frattanto, al Mancini si disputerà dalle 15.30 un allenamento congiunto col Gubbio.