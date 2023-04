SAN BENEDETTO È il Fano ad aggiudicarsi il derby con la Samb. Dopo un primo tempo scialbo, tutto è accaduto nella ripresa dove la squadra granata, approfittando della superiorità numerica per l’espulsione di Cardella, è passato in vantaggio con Carrà per poi farsi riprendere da un gol di Marras. La squadra granata non si è data per vinta e nel finale ha siglato il 2-1 con Cecconi. Per la Samb la sconfitta interrompe la serie positiva che durava da quattro turni e comunque rimane a +4 di vantaggio dalla zona playout. Per il Fano, invece, quelli rimediati ieri al Riviera sono tre punti molto importanti per rinsaldare la sua posizione nella zona playoff.



L’avvio



Il tecnico rossoblù Manoni deve fare a meno dello squalificato Vita, degli infortunati Karkalis,e Zaffagnini, e di Lulli e Torromino che sono ai margini della squadra. Schierato il 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Marras, Cardella e Viscardi. Il tecnico del Fano Mosconi deve invece rinunciare agli indisponibili Broso, Capezzani e Padovani, mentre recupera Severini. Utilizzato il 3-5-2 con il duo attacco composto da Drolè e Nappello. Il primo pericolo lo procura Marras al 23’ direttamente da un calcio d’angolo che è stato battuto in maniera beffarda costringendo Bizzini a respingere la minaccia con un goffo intervento con i piedi. La Samb prende maggiore coraggio e al 33’ Cardella serve l’inserimento in area granata di Marras che tira addosso a Bizzini facendo così sfumare una ghiotta occasione. Il Fano si fa molto pericoloso al 42’ con Drolè che, rubata palla a Conson, ha tirato di sinistro da posizione favorevole, ma incredibilmente ha messo la sfera a lato. Nella ripresa si complicano subito le cose per la Samb che al 4’ si trova in inferiorità numerica per l’espulsione per proteste di Cardella. Il Fano si fa minaccioso al 18’ con un tiro di Carrà dal limite che viene bloccata da Marone. Con un uomo in più il Fano cerca di spingere sull’acceleratore e al 30’ passa in vantaggio. È Carrà, dopo un tocco di Nappo, ad esplodere un gran destro dal limite che indirizza il pallone sotto al sette.



Il rush finale



La gara si accende e la Samb si porta in avanti per riequilibrare le sorti dell’incontro. Ci riesce al 34’ con Marras che, a due passi dalla porta avversaria, infila il pallone in rete capitalizzando un assist di Mauthe. Il Fano non accusa il colpo e così trova la forza di passare nuovamente in vantaggio al 42’ con Cecconi che, con un pizzico di fortuna, capitalizza al massimo il cross di Severini toccando il pallone con la spalla sinistra e trafiggendo così Marone. È il gol della vittoria per il Fano.



Samb - Fano 1-2

SAMB (4-3-3): Marone 6; Mauthe 6, Conson 5,5, Agostinone 5,5, Luzzetti 6 (39’ st Murati sv); Proia 5,5 (24’ st Costa sv), Favo 5,5, Angiulli sv (18’ pt Tassi 6, 33’ st Del Moro sv); Marras 6, Cardella 5, Viscardi 6. All.: Manoni 5,5.

FANO (3-5-2): Bizzini 6,5; Allegrucci 6, Schiaroli 6, Bonacchi 6; Severini 7, Niang 6 (17’ st Nappo 6), Urbinati 6 (17’ st Cecconi 7), Zingaretti 6 (10’ st Zanni 6), Roberti 6 (41’ st Malshi sv); Drolé 6, Nappello 6 (10’ st Carrà 7). All.: Mosconi 6,5.

ARBITRO: Pizzi di Bergamo 6.

RETI: 30’ st Carrà, 34’ st Marras, 42’ st Cecconi

NOTE: espulso al 4’ st Cardella per proteste. Ammoniti: Mauthe, Niang, Cecconi, Schiaroli. Spettatori circa 800.