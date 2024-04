FABRIANO Alla caccia dell’ottavo titolo tricolore a squadre consecutivo. È l’obiettivo della Ginnastica Fabriano che domenica, al Pala Gianni Asti di Torino, sarà in gara nella Final six del campionato italiano di serie A1 di Ginnastica ritmica, “Trofeo San Carlo Veggy Good”. Le fabrianesi partono con il favore del pronostico visto che si sono aggiudicate le tre prove della regular season, rispettivamente a Chieti (17-18 febbraio), Forlì (2-3 marzo) e Ancona (16-17 marzo), anche se dovranno dare il massimo per sbarazzarsi dell’agguerrita concorrenza. Il campionato si aprirà sabato, dalle ore 17.00, con i playoff/playout di Serie B e C, che decideranno le ultime due squadre salve o promosse in B per l'anno prossimo. Domenica, a partire da mezzogiorno, si disputeranno i playoff di A2: la terza, quarta e quinta classificata nella regular season si giocheranno l’ultimo posto disponibile per salire nella massima categoria. Alle ore 14.15, a scendere in pedana per la rincorsa allo scudetto, saranno invece le sei big del campionato, che si sfideranno in semifinale.



Il sorteggio

Le tre vincitrici torneranno in pedana per la finalissima tricolore, a partire dalle ore 16.45 per l’atto finale della Serie A1. Il sorteggio ha stabilito che i tre incontri di semifinale vedranno la sfida fra Ginnastica Fabriano e Armonia d’Abruzzo Chieti, fra l’Udinese e la Forza e Coraggio Milano e fra la Raffaello Motto Viareggio e San Giorgio ’79 di Desio. Saranno tante le stelle che saliranno in pedana per la conquista dello scudetto, tra cui Sofia Raffaeli. L’attuale vice campionessa del mondo, di ritorno dalla prima tappa di Coppa ad Atene, dove ha conquistato due argenti, al cerchio e alla palla, scenderà in pedana alle Final Six torinesi per cercare di condurre la Ginnastica Fabriano al suo ottavo scudetto consecutivo. Un appuntamento importante per il club marchigiano, ma soprattutto per “il vulcano di Chiaravalle" che torna sulla pedana torinese a pochi mesi dalle Olimpiadi di Parigi, dove sarà accompagnata dalla sua compagna di squadra e di Nazionale, Milena Baldassarri, già sesta ai Giochi di Tokyo 2021, anche lei pronta ad incantare il pubblico torinese alla conquista del titolo nazionale. Le altre componenti la squadra fabrianese sono Tarisa Torretti, Anna Piergentili, Nayenne Pollini. Saranno guidate dall’allenatrice Claudia Mancinelli, coadiuvata da Valeria Carnali, Dasha Kossenko e Biliyana Diakova.

Le esibizioni

Un team forte e coeso che ha tutta l’intenzione di aggiungere un altro alloro nel palmares della società fabrianese, già ricca di tante coppe e medaglie. Le gare della domenica saranno impreziosite dalle esibizioni della Nazionale di Ritmica guidata dalla direttrice tecnica Emanuela Maccarani. Le Farfalle azzurre incanteranno il pubblico dell'ex Pala Ruffini con i due nuovi esercizi che porteranno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Insomma uno spettacolo sicuramente gradito dalla gente sugli spalti.