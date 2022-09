Fabio Liverani, gravissimo lutto: morta la moglie Federica

Grave lutto per Fabio Liverani, ex calciatore ed oggi allenatore del Cagliari: nelle scorse ore è morta la moglie Federica del tecnico originario di Roma, in passato centrocampista di Lazio, Fiorentina e Palermo. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, tra i primi quello del Lecce, una delle squadre allenate da Liverani nella sua carriera da tecnico.

«L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell'amata madre», ha scritto il club pugliese su Twitter.