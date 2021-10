Diretta Roma-Napoli ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Davanti ad un Olimpico che torna a riempiersi con 50mila spettatori, la Roma di Mourinho ospita il Napoli di Spalletti. «La sconfitta di giovedì non si dimentica» ha spiegato lo Special One in una conferenza stampa nella quale ha sottolineato, inoltre, che «i Friedkin vanno rispettati». I giallorossi quindi non arrivano liberi mentalmente alla sfida contro l'ex "Spalletone", che fino al momento le ha vinte tutte trascinato da un Osimhen in formato superstar. Ieri Mou ha svelato la formazione che è identica a quella che domenica scorsa ha perso allo Stadium: in campo quindi ci va anche Zaniolo. Nessun dubbio nemmeno per gli azzurri, che hanno perso Manolas in settimana ma che hanno recuperato Zielinski.

SEGUI LA DIRETTA DI ROMA-NAPOLI

Roma-Napoli, le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhe, Insigne. All.: Spalletti.

Roma-Napoli, dove vederla in diretta tv e in streaming

Il match tra Roma e Napoli in programma oggi, domenica 24 ottobre alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Per seguire la sfida basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. La diretta testuale sarà invece disponibile sul sito del Il Messaggero. La telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

