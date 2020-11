L'anticipo Samb-Vis sull'1-0, il Matelica alle prese con il primo contagiato

ANCONA - Il derby Samb-Vis Pesaro di stasera e la trasferta di domani a Padova del Matelica, alle prese con il primo caso di positività al Covid nel gruppo squadra in questa stagione. Tutta qui l’11ª giornata del girone B di Serie C per le marchigiane, considerato che le partite Fano-Legnago Salus e Fermana-Arezzo sono state rinviate a data da destinarsi a causa dei contagi che hanno colpito diversi giocatori dei veneti e dei toscani. Per il Matelica è il primo caso di un giocatore positivo al Covid. Nell’ultimo ciclo di tamponi fatti venerdì è emerso infatti un caso di positività nel gruppo squadra e la persona coinvolta è comunque asintomatica. Subito avviato il protocollo di isolamento e quarantena, domani mattina ci sarà la ripetizione del ciclo di tamponi per verificare la possibile insorgenza di ulteriori positività. Proprio per attendere l’esito dei tamponi, il fischio d’inizio della partita è stato già posticipato dalle 17.30 alle 20. Il caso di positività emerso tra i biancorossi è probabilmente legato alla gara di mercoledì contro il Legnago, che attualmente ha ben sei positivi in squadra.

L’ANTICIPO

Samb-Vis Pesaro 1-0 (28')

LE PARTTE DI DOMANI

Carpi-Perugia (ore 15)

Fano-Legnago Salus (ore 15)

Gubbio-Virtus Verona (ore 15)

Cesena-Ravenna (ore 17.30)

FeralpiSalò-Triestina (ore 17.30)

Fermana-Arezzo (ore 17.30) rinviata

Imolese-Sudtirol (ore 17.30)

Padova-Matelica (ore 20)

IL POSTICIPO DI LUNEDI’

Mantova-Modena (ore 21 in diretta su Rai Sport)

CLASSIFICA

Perugia 20

Padova 20

Sudtirol 19

Modena 19

Carpi 17

FeralpiSalò 17

Triestina 17

Matelica 17

Virtus Verona 14

Cesena 14

Samb 13

Mantova 13

Legnago Salus 12

Imolese 12

Fermana 9

Ravenna 9

Vis Pesaro 8

Gubbio 6

Fano 5

Arezzo 3

Ultimo aggiornamento: 21:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA