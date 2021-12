Il derby al Del Conero e la Fermana contro l'Entella: si gioca l'ultima di andata nel girone B

ANCONA Ultima giornata del girone di andata con un derby marchigiano nel girone B di Serie C. Al Del Conero si gioca, a partire dalle 17.30, Ancona Matelica-Vis Pesaro: dorici sesti in classifica e pesaresi ottavi, sono quattro i punti di differenza per questa sfida con vista sui playoff. Siamo al confronto numero 37 tra Ancona e Vis: il bilancio sorride ai dorici, che si sono aggiudicati 16 derby contro i 6 dei pesaresi e 13 pareggi. Colavitto deve rinunciare allo squalificato Iannoni ma ritrova a centrocampo D’Eramo, mentre Banchini dovrà fare a meno del difensore e capitano Gavazzi, anche lui squalificato.

Sempre alle 17.30 scende in campo anche la Fermana, di scena al Recchioni contro l’Entella. Canarini reduci da 14 punti in casa nelle ultime sei partite, di cui quattro vinte e due pareggiate. Riolfo ha partorito le sue scelte: Sperotto nei tre dietro, sulla fascia potrebbe rivedersi Mordini, mentre qualche dubbio c’è ancora davanti. Frediani vs Marchi è oramai un ballottaggio annoso che si ripete anche stavolta. Con l’Entella potrebbe spuntarla il romano. I gialloblù non subiscono reti al Recchioni da 406 minuti: ultima rete subita da Paloschi al 44’ in Fermana-Siena 1-1 del 9 ottobre scorso.

SERIE C girone B 19ª giornata

Grosseto-Olbia ore 14.30

Viterbese-Carrarese ore 14.30

Ancona Matelica-Vis Pesaro ore 17.30

Cesena-Siena ore 17.30

Fermana-Entella ore 17.30

Gubbio-Montevarchi ore 17.30

Imolese-Pescara ore 17.30

Pistoiese-Lucchese ore 17.30 Sky

Pontedera-Modena ore 17.30 Sky

Reggiana-Teramo ore 17.30 Sky

CLASSIFICA

Modena 42

Reggiana 42

Cesena 36

Entella 29

Pescara 28

Ancona Matelica 28

Vis Pesaro 24

Lucchese 24

Pontedera 24

Siena 23

Gubbio 23

Carrarese 22

Olbia 21

Montevarchi 21

Teramo 19

Fermana 19

Imolese (-2) 18

Grosseto 14

Pistoiese 14

Viterbese 12

