Coverciano, parte il Master Uefa Pro: tra i banchi con Del Piero anche il marchigiano Cudini e l'ex Ancona Colavitto

Ha preso il via a Coverciano il nuovo corso Uefa Pro, ovvero il massimo livello di formazione per un tecnico. Per una stagione gli allievi seguiranno le 240 ore di programma didattico, con lezioni in aula e sul campo, e confrontandosi anche con realtà calcistiche italiane e straniere, grazie agli stage formativi previsti presso i club.

I partecipanti

Sono molti i nomi noti del calcio italiano a cominciare dal campione del mondo nel 2006, Alessandro Del Piero.

Nella classe presenti anche il vicecampione d’Europa nel 2012, Ignazio Abate, e gli ex azzurri Andrea Dossena, Marco Parolo e Giampiero Pinzi, oltre a vecchie conoscenze del nostro massimo campionato come – solo per citarne alcuni – Ibrahim Ba, Cristian Ledesma, Guglielmo Stendardo e Simone Padoin (quest’ultimo è stato campione d’Europa nel 2003 con la Nazionale Under 19). In elenco anche il mister marchigiano di Sant'Elpidio a Mare del Foggia Mirko Cudini e l'ex tecnico dell'Ancona (ancora sotto contratto) Gianluca Colavitto.