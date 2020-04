Serie A, si è dimesso il rappresentante della commissione medica Tavana

Da un lato il protocollo medico, dall'altro il Torino. Complicato in questo periodo fare il medico. E lo è ancor di più se si è stati eletto dai colleghi della serie A come loro rappresentante in seno alla Commissione Medico-scientifica. Rodolfo Tavana, già responsabile sanitario del Torino, ieri ha rassegnato le sue dimissioni dal ruono in seno alla Cts. Non è complicato capirne i motivi. Da un lato il protocollo che serve a riprendere e dall'altro Urbano Cairo, patron dei granata, che è da sempre per il fronte del no alla ripresa. In particolare chi non vuole tornare in campo avrebbe chiuesto l'inapplicabilità del protocollo rimproverando a Tavana di averlo divulgato ai medici dei club. Un pretesto. «Nell'ultimo mese e mezzo ho dedicato molto tempo alla Commissione, ora questioni personali e professionali mi impediscono di dedicarle l'attenzione che merita, per cui preferisco passare il testimone a chi possa occuparsene a tempo pieno» le motivazioni espresse da Tavana.

Ultimo aggiornamento: 22:15

