Pesaro promossa come nel 2020, la Coppa Italia potrebbe tornare

PESARO - E' stata un grande successo, come lo fu anche nel 2020, la Final Eight della Coppa Italia di basket, disputata alla Vitrifrigo Arena di Pesaro e vinta dalla Ax Armani Exchange Milano, come da pronostico. Nonostante le restrizioni anticovid l'evento ha fatto registrare la presenza di oltre 14000 spettatori complessivi nelle sette partite e dal punto di vista organizzativo tutto è filato liscio, anche dalle otto formazioni impegnati sono arrivati solo complimenti e ringraziamenti. Ovviamente Pesaro e la Vuelle ora sono pronti a ripresentare la candidatura per avere ancora la possibilità di organizzare quersto prestigioso evento, potendo oltre tutto contare su un impianto eccellente e tra i più grandi d'Italia. il desiderio di tutti però è ovviamente quello che, se Pesaro riavrà l'occasione di organizzare la Final Eight, la prossima volta la Vuelle riesca a qualficarsi, perchè allora sartebbe davvero tutta un'altra cosa.

