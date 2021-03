Castelfidardo in casa, Recanatese e Tolentino in viaggio. Montegiorgio-Castelnuovo con le maglie contro il razzismo

ANCONA - Domenica di gol con sole sei partite e ben tre gare rinviate per il Covid nel girone F di Serie D. Torna a giocare al Mancini il Castelfidardo, che affronta i campani del Matese, mentre il Montegiorgio affronta gli abruzzesi del Castelnuovo al Tamburrini con una piacevole sorpresa: accogliendo l’invito della Lnd, rivolto a tutte le squadre di Serie D, di promuovere la campagna Keep Racism Out nell’ambito della Settimana d’azione contro il razzismo promossa dall’Unar, le due squadre di comune accordo hanno aderito realizzando per l’occasione delle t-shirt che indosseranno nel prepartita. Trasferta a Pineto per il Tolentino, mentre la Recanatese viaggerà nel Lazio per affrontare il Rieti. Rinviata Real Giulianova-Porto Sant’Elpidio, oltre a Agnonese-Vastese e Fiuggi-Vastogirardi. Ricordiamo che con il ritorno dell’ora legale, tutte le partite inizieranno alle 15.

SERIE D girone F 23ª giornata (ore 15)



Agnonese-Vastese rinviata

Aprilia-Notaresco

Campobasso-Cynthialbalonga

Castelfidardo-Matese

Fiuggi-Vastogirardi rinviata

Montegiorgio-Castelnuovo Vomano

Pineto-Tolentino

Real Giulianova-Porto Sant’Elpidio rinviata

Rieti-Recanatese

CLASSIFICA

Campobasso* 47

Notaresco** 42

Castelnuovo Vomano* 40

Cynthialbalonga 36

Vastogirardi* 35

Castelfidardo* 32

Matese* 30

Recanatese* 28

Tolentino* 27

Vastese** (-1) 27

Rieti* 26

Aprilia* 26

Montegiorgio**** 25

Fiuggi*** 20

Pineto******** 18

Real Giulianova 18

Agnonese** 4

Porto Sant’Elpidio**** 3



* ogni asterisco una partita in meno

