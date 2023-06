Carpegna Prosciutto, l'ironia di coach Buscaglia a Pesaro: «Qui nessuna pressione...»

PESARO - «Buonasera a tutti, arrivo qui senza nessun tipo di pressione...». Rompe così, il ghiaccio, Maurizio Buscaglia, nuovo coach della Carpegna Prosciutto Pesaro. Una battuta, ironica, accompagnata da una mano appoggiata sulla spalla di Franco Arceci che poco prima aveva ricordato i risultati del suo predecessore: Repesa. «Questa città, questa squadra, questo pubblico ha fatto belle cose - è stata poi la spiegazione di Buscaglia -. E per questo vanno ringraziati e va ringraziato Repesa. Per me è una cosa stimolante».

Guarda il video di Stefano Bargnesi

Biennale con opzione terzo anno

Contratto biennale ed un’opzione per il terzo anno: la Vuelle cerca continuità, un progetto lungo, un ottimo segnale di questi tempi. La presentazione a stampa e tifosi è avvenuta alle 18 all’Hotel Baia Flaminia. Buscaglia, nato a Bari nel 1969, vanta una lunga gavetta iniziata a Perugia nel 1986 in cui brilla la strepitosa scalata con Trento. Nel curriculum anche la panchina della nazionale olandese.