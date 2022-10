Vuelle, che peccato: vedi Napoli e poi perdi all'overtime. Repesa: «Poco lucidi»

PESARO - «Dispiace per questa sconfitta frutto anche della poca lucidità nel finale; abbiamo perso due partite di fila, dobbiamo riprendere il lavoro delle ultime settimane e pensare al prossimo match» sono le parole di coach Repesa. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, nella 4^ giornata di Serie A, lotta per 45 minuti ma non trova i due punti: alla Vitrifrigo Arena contro la GeVi Napoli finisce 97-99 dopo un tempo supplementare. Peccato.

LA PARTITA

Coach Jasmin Repesa – con capitan Delfino ancora non disponibile – manda in quintetto Tambone, Abdur-Rahkman, Charalampopoulos, Cheatham e Kravic mentre coach Buscaglia si affida a Johnson, Michineau, Agravanis, Williams e Stewart.

Il match si apre con i due liberi di Elijah Stewart a cui risponde Abdur-Rahkman con una bella penetrazione. Coach Repesa chiama timeout dopo la schiacciata del 2-8 firmata da Stewart. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro realizza un bel break di 5-0 e poi con la bomba di Charalampopoulos si porta in parità a quota 13. Agravanis trova un gioco da tre punti per il 15-18, i biancorossi con un parziale di 8-2 vanno sul 23-20. Kwan Cheatham sulla rimessa di Tambone sgancia la tripla del 26-20 con cui si conclude il primo quarto.

Il secondo tempo

Il secondo periodo si apre con il canestro da sotto di Zerini e quello di Mazzola. Il numero 0 ospite va ancora a segno, stavolta dalla lunga distanza. Tripla pesante anche per Abdur-Rahkman per il 31-25, Visconti sostituisce Tambone. Williams realizza il -3 ospite, Mazzola piazza il 35-30. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro allunga con la tripla di Cheatham (43-38), Napoli resta a contatto con il bel sottomano di Jacorey Williams. Il primo tempo si chiude con l’appoggio a canestro di Kwan che vale il 49-42 con cui si va negli spogliatoi.

Al rientro sul parquet la GeVi firma un 4-0 che le vale il -3; il match è molto intenso, la Vitrifrigo Arena si accende con le triple della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che si butta su ogni pallone. All’inizio dell’ultimo minuto del terzo periodo Moretti si inventa un gran canestro subendo anche il fallo che lo manda in lunetta per il 69-59. Howard e Johnson firmano cinque punti di di fila mentre il canestro di Davide sulla sirena vale il 71-64 con cui si chiude il terzo quarto.

Il finale

Il quarto quarto inizia con i due liberi di Howard e quelli di Cheatham. La GeVi torna in parità al 34′ con un Howard grande protagonista; Kwan e Abdur-Rahkman riportano a +4 i pesaresi mentre dall’altra parte Uglietti è preciso dall’arco. Sotto canestro Kravic per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro è una garanzia: Dejan realizza e subisce fallo. La sua schiacciata dell’85-80 è davvero spettacolare, con Napoli che resta a contatto fino alla fine grazie alla bomba del pareggio di Howard. A 23 secondi dalla fine viene fischiato un fallo in difesa ad Abdur-Rahkman: dalla lunetta Stewart fa 2/2. Timeout per coach Repesa sull’85-87: Moretti a dieci secondi dalla fine mette a segno il canestro dell’87-87. Timeout per la GeVi Napoli che ha in mano la palla della vittoria: Howard e Stewart provano a trovare il canestro decisivo ma non ci riescono. Si va all’overtime.

La coda del supplementare

Il supplementare inizia con il bel movimento di Cheatham che vale l’89-87; Mazzola esce dopo aver commesso il suo quinto fallo sul tiro da tre di Stewart che fa 2/3. A tre minuti dalla sirena il tabellone è sul 91-90. Howard riporta il match in parità, a 36 secondi dal termine Abdur-Rahkman in lunetta sbaglia il primo e realizza il secondo libero per il 96-95. Michineau firma il sorpasso, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro perde una palla pesante in attacco. Timeout per i pesaresi a sette secondi e quattro decimi dalla conclusione: possesso GeVi, Charalampopoulos commette fallo sistematico su Agravanis che fa 2/2. Timeout per coach Repesa a sei secondi dalla sirena sul 96-99: Abdur-Rahkman subisce fallo. Due tiri per lui che mette il primo e sbaglia appositamente il secondo. La palla finisce nelle mani di Cheatham che però non trova il canestro del possibile secondo overtime. Finisce 97-99.

Il miglior realizzatore tra i biancorossi è Davide Moretti, autore di 24 punti.

Le parole del coach

Coach Jasmin Repesa a fine gara in sala stampa commenta il match disputato contro Napoli: “Dispiace per questa sconfitta frutto anche della poca lucidità nel finale; abbiamo perso due partite di fila, dobbiamo riprendere il lavoro delle ultime settimane e pensare al prossimo match. Se subiamo troppi canestri facili come successo stasera, è difficile vincere le partite dato che questi sono canestri che ti ‘uccidono’. Non abbiamo fatto tante cose come avremmo dovuto, Napoli è stata più lucida e tranquilla di noi”.

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO – GEVI NAPOLI 97-99 dopo overtime (26-20; 49-42; 71-64; 87-87)

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: Kravic 15, Abdur-Rahkman 20, Visconti, Moretti 24, Tambone 4, Stazzonelli ne, Mazzola 6, Charalampopoulos 5, Totè 4, Cheatham 19 Coach: Repesa

GEVI NAPOLI: Zerini 5, Howard 23, Johnson 2, Michineau 15, Agravanis 19, Dellosto, Uglietti 3, J.Williams 17, E.Stewart 13, Zanotti 2, Sinagra ne, Grassi ne Coach: Buscaglia

Arbitri: Lo Guzzo, Di Francesco, Capotorto

Spettatori: 4008