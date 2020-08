Cavani al Benfica: manca solo l'ufficialità. Thiago Alcantara lascia il Bayern per il Liverpool

«Cavani è in arrivo». È il titolo della prima pagina del giornale portoghese 'A Bolà, che celebra l'imminente trasferimento del 'Matador' uruguagio nel glorioso Benfica. Nelle prossime ore, la firma e l'ufficializzazione dell'attaccante che ha chiuso la propria parentesi con il PSG, dopo avere indossato le maglie italiane di Palermo e Napoli. Anche 'Record' e 'O Jogò accolgono idealmente a braccia aperte Cavani, classe 1987 e un'esperienza da vendere.



Il centrocampista del Bayern Monaco, Thiago Alcantara, ha raggiunto un accordo per trasferirsi al Liverpool nelle prossime quattro stagioni. Lo rivela RMC Sport. Secondo l'emittente, l'accordo fra il calciatore 29enne e la squadra inglese è ormai concluso, mancherebbe solo l'ufficializzazione. Lo stesso Thiago Alcantara, ex Barcellona, nonché figlio dell'ex Lecce e Fiorentina, Mazinho, ha già comunicato a diversi compagni di squadra del Bayern Monaco il proprio trasferimento nel club neocampione d'Inghilterra e ancora per qualche giorno campione d'Europa in carica. Ultimo aggiornamento: 11:13

