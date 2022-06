Recanatese senza stadio per l'inizio della stagione. Ipotesi Macerata

RECANATI - Si complica un po' la prima stagione della Recanatese nel calcio professionistico. La squadra giallorossa, neopromossa in Serie C per la prima volta nella sua storia, non potrà giocare le prime partite della stagione nel proprio stadio, che necessita di lavori di adeguamento per la messa a norma in base agli standard richiesti per la Serie C. In un primo tempo sembrava che il club del presidente Guzzini avesse trovato ospitalità a Fermo, ma l'ipotesi di giocare al Recchioni è improvvisamente tramontata, adesso si sta tornando ad esplorare l'ipotesi Macerata, anche se in un primo tempo la possibilità di giocare all'Helvia Recina non era sembrata percorribile, tanto che si era dirottato su Fermo.