L'Ascoli già in ritiro per la sfida del primo maggio con l'Empoli capolista

ASCOLI - L'Ascoli è già in ritiro in vista della partita del primo maggio con l'Empoli, che sancirà la ripresa del campionato di Serie B. I bianconeri sono a tre punti dalla zona della salvezza diretta ma potrebbero anche salvarsi senza playout se la distnaza dalle squadre che seguono rimanesse ragguardevole, proprio per questo è molto importante la partita di sabato (ore 14) contro l'Empoli capolista. Mister Sottil ha dunque già portato la squadra in ritiro, i bianconeri dovrebbero essere al completo.

