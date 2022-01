Berrettini-Nadal semifinale degli Australian Open: orario, diretta, dove vederla, e i precedenti

Sulla strada di Matteo Berrettini per la finale degli Australian Open c'è Rafa Nadal. La semifinale è in programma nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 alle 4.30, in diretta su Eurosport. Si gioca alla Rod Laver Arena e il tennista romano cerca la prima finale in carriera a Melbourne. Alle 9.30 è in programma l'altra semifinale tra Medvedev e Tsitsipas (che ha eliminato invece l'altro azzurro Sinner). Berrettini, già semifinalista agli US Open 2019 e Wimbledon 2021, è anche il primo italiano a essere entrato in semifinale in tre diverse prove dello Slam. Nelle ultime quattro prove dello Slam, l'azzurro ha perso solo tre partite, sempre da Djokovic.

Berrettini-Nadal, i precedenti

Si sfidano il numero 5 e il numero 6 del ranking Atp. L'ultimo incrocio in semifinale è del 2019, agli US Open, quando il marocchino vinse in tre set (7-6, 6-4, 6-1). Lo spagnolo ha vinto a Melbourne nel 2009 e poi ha giocato tre finali nel 2012, nel 2014 e nel 2017. Se dovesse vincere gli Australian Open (senza Novak Djokovic per la famosa questione vaccino) supererebbe sia il serbo che Federer, conquistando il 21esimo Slam e diventando il più vincente della storia del tennis. Nadal però non è nel momento di forma migliore: a 35 anni è reduce anche da un'operazione al piede sinistro dello scorso autunno. Matteo invece è in ascesa e stavolta può pensare al colpaccio.

Berrettini è in semifinale: Monfils ko al 5° set

Per arrivare in semifinale, Berrettini ha battuto Nakashima, Kozlov, lo spagnolo Alcaraz (n. 31 del ranking) al super-tiebreak del quinto set e poi negli ottavi Cablo Carreno Busta e nei quarti il francese Monfils.

