Al Benelli c'è Vis-Fermana al 61° atto, l'Ancona Matelica tenta di nuovo il sorpasso in vetta contro l'Imolese

ANCONA Settima giornata con il derby Vis-Fermana in copertina nella 7ª giornata del girone B di Serie C in versione doppia: sette partite oggi e tre posticipi domani. Alle 17.30, al Benelli di Pesaro, va in scena il 61° capitolo di una storia infinita o giù di lì. Nei 60 precedenti comanda la Vis con 21 vittorie a 17, con 54 reti fatte dai pesaresi contro le 47 subite. L’ultimo, datato 18 aprile scorso, al Benelli è terminato 1-1.

Torna invece a giocare al Del Conero l’Ancona Matelica che, dopo la bella affermazione di martedì nel primo turno infrasettimanale a Pistoia, affronterà tra le mura amiche i romagnoli dell’Imolese di mister Fontana sempre a partire dalle 17.30. I dorici, secondi in classifica a un solo punto dalla Reggiana, tentano un nuovo assalto alla vetta dopo averla accarezzata già martedì per 64 minuti: dal primo gol di Faggili, all’8’, fino alla prima rete di Neglia della Reggiana, giunta al 72’. Gli ultimi dati parlano di oltre 2.000 tra mini-abbonamenti e biglietti venduti e di una curva nord completamente sold out.

SERIE C girone B 7ª giornata

AnconaMatelica-Imolese ore 17.30

Carrarese-Montevarchi ore 17.30

Grosseto-Cesena ore 17.30 Sky

Modena-Lucchese ore 17.30

Siena-Pistoiese ore 17.30 Sky

Teramo-Viterbese ore 17.30

Vis Pesaro-Fermana ore 17.30

Olbia-Gubbio domenica 3 ore 14.30

Pescara-Reggiana ore 17.30 Sky

Pontedera-Entella ore 17.30

CLASSIFICA

Reggiana 14

Ancona Matelica 13

Pescara 12

Imolese 11

Siena 11

Cesena 11

Gubbio 10

Entella 10

Modena 9

Pontedera 8

Lucchese 7

Carrarese 7

Olbia 7

Vis Pesaro 6

Montevarchi 6

Fermana 4

Pistoiese 4

Grosseto 4

Teramo 3

Viterbese 3

