La Vuelle a Trieste tiene bene, poi perde Jones e si arrende all'Allianz

TRIESTE - La Carpegna Prosciutto Pesaro ha perso 89-78 a Trieste nella seconda giornata di ritorno del massimo campionato di basket, rimandando così l'assalto all'ottavo posto, l'ultimo utile per accedere ai playoff, distante adesso 4 punti dai pesaresi

La partita ha visto i giuliani quasi sempre avanti, anche se con scarti mai troppo sensibili. La Vuelle è stata tenuta in partita da un sensazionale Jones, che ha segnato con continuità, preso una caterva di rimbalzi e fornito assist. Verso la fine del terzo quarto però Jones si è infortunato alla schiena in maniera probabilmente non grave (se ne saprà di più nei prossimi giorni), ma non tale da consentirgli di proseguire la partita e da quel momento per i pesaresi la salita da percorrere è stata impervia. L'Allianz ha quindi gestito senza problemi il vantaggoio accumulato, chiudendo con 11 punti di scatto. Nella Vuelle oltre ai 20 punti di Jones (in 26 minuti sul parquet) da segnalare i 16 punti di Larson, in luce soprattutto nel secondo tempo

