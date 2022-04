La Vuelle Pesaro senza Camara a Casale anticipa con la Bertram

PESARO - Sabato sera di campionato per la Carpegna Prosciutto Pesaro, impegnata alle ore 19 a Casale Monferrato nell'anticipo di campionato contro la Bertram Tortona, squadra rivelazione del massimo campionato. La squadra di Luca Banchi, pur avendo perso l'ultima sfida casalinga con Brescia, è segnalata come in crescita e in buona condizione, ahche se dovrà fare a meno ancora un volta di Camara. Tutti disponibili gli altri giocatori. Le altrte partite del turno di serie A si disputeranno domenica.

