La Vuelle chiude con un'altra sconfitta, Brescia rimonta e vince allo sprint

BRESCIA - La Carpegna Prosciutto pesaro va in vacanza con l'ennesima sconfitta di un girone di ritorno da dimenticare, che ha fatto in parte dimenticare le cose splendie fatte nel girone di andata e nella final eight di Coppa Italia. La squadra di Repesa, dopo essere andata sotto di 10 punti nel primo quarto, ha sorpassato brillantemente i lombardi e si è portata in vantaggio anche di 12 punti, ma nell'ultimo quarto un nuovo blackout ha riportato avanti la Germani, che ha realizzato un parziale di 22-8 nell'ultimo quarto. Top scorer da parte pesarese Filipovity con 16 punti e Robinson con 13.

