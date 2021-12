La Ristopro taglia Davis, che si scusa, e non avrà Santiangeli per tre partite

FABRIANO La Ristopro taglia Dwayne Davis. La società ha ufficializzato la separazione dall’ala statunitense, protagonista del brutto episodio nei confronti degli arbitri nel finale di partita a Scafati che gli è costato cinque giornate di squalifica e l’apertura dell’indagine della Procura Federale. Davis chiude l’avventura a Fabriano dopo 12 partite fra campionato e Supercoppa in cui ha viaggiato a 18.4 punti di media col 44% al tiro.

«La società ha deciso di rescindere consensualmente il contratto che la legava al giocatore. Davis, che si è detto pentito della sua azione scusandosi per il danno di immagine arrecato al club, ha accettato l’immediata interruzione del rapporto», ha specificato nel comunicato la Ristopro, che ha già iniziato a sondare il mercato per individuare il suo sostituto, sebbene ogni nuovo tesseramento potrà essere perfezionato solo dal 10 gennaio. La squadra di Pansa dovrà stringere i denti e andare oltre le difficoltà di un momento critico, in cui manca pure Marco Santiangeli, che si opera oggi per ridurre la frattura del setto nasale rimediata dopo la gomitata subita a Scafati: la guardia-ala matelicese salterà le ultime tre partite del 2021.

