La Ristopro non fa il miracolo e Cento vince facile al PalaBaldinelli

OSIMO - Nesun miracolo della Ristopro Fabriano, che sul parquet amico di Osimo è stata sconfitta dalla Tramec Cento con un 74-57 forse più netto ancora di qnanto non dicano i numeri. Di scusanti i fabrianesi ne hanno in abbondanza, privi com'erano delle due bocche da fuoco più importanti, il tagliato Dwayne Davis, che potra essere sostituito solo dopo il 10 gennaio, e l'infortunato Santiangeli, che salterà come minimo altre due partite. La squadra di pansa ci ha provato come poteva, ha tenuto il campo egregiamente nel primo quarto, chiuso addirittura in vantaggio per 18-17 ed è andata al riposo con un passivo più che accettabile, nella ripresa però Cento ha preso il largo approfittando delle limitate rotazioni della squadra di casa, che in aggiunta alle assenze ha dovuto fare i conti con una giornata di sciagurata vena al tiro da parte di Smith, che ha chiuso con 1/14 dal campo. Bravi invece Marulli e Thioune, discreto Baldassarre.

