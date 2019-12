La Poderosa schianta San Severo e rompe il ghiaccio in casa

PORTO SAN GIORGIO - La Xl Extralight Montegranaro ha finalmente raccolto la sua prima vittoria casalinga del campionato imponendosi all'Allianz San Severo con un nettissimo 98-73, che scaccia parzialmente i fantasmi in casa gialloblù, dato che con la classifica cortissima la formazione di Ciani rimane vicinissima al fondo della classifica, come del resto alla zona playoff. La Poderosa ha sempre condiotto la gara saldamente, evitando stavolta di concedere spazi agli avversari, che si sono progressivamente staccati. Nella peggior giornata stagionale di Thompson la Xl Extralight ha ritrovato il miglior Thomas, mettendo in mostra anche un grandissimo Bonacini e un ottimo Cucci. Buono anche l'esordio del nuovo playmaker Marulli. Nel tabellno marcatori 25 punti di Thomas, 19 di Mastellari, 16 di Cucci e 14 di Bonacini. Inoltre 10 rimbalzi per Cucci e 10 assist per Bonacini.





© RIPRODUZIONE RISERVATA