Banca Macerata-Shedirpharma Sorrento 3-1, ora il derby con Marcianise

La Shedirpharma Sorrento esce ancora una volta a mani vuote da una partita in trasferta nel campionato di serie A3 di volley maschile. Questa volta la squadra avversaria era la capolista del girone Banca Macerata che nelle precedenti dieci partite casalinghe aveva conquistato 27 punti su 30 e visto il ruolino esterno dei sorrentini che fin qui fuori casa hanno conquistato solo 6 punti su 27 nulla di strano che siano rimasti a secco anche questa volta.

La stranezza semmai è che la fase iniziale dell’incontro è stata dominata nettamente dai sorrentini che ad un certo punto erano avanti 13-7 e stavano dominando in tutti i fondamentali. C’è voluta tutta la bravura del tecnico di casa il massese Maurizio Castellano per consentire a Macerata di annullare lo svantaggio sul 21 pari, ma Piervito Disabato è riuscito comunque a mettere a segno i due punti decisivi per aggiudicare il primo set alla Shedirpharma.

Passato in vantaggio nel conto dei set la squadra sorrentina ha continuato a giocare su buoni livelli anche nella parte iniziale del secondo set, rispondendo colpo su colpo ai più quotati avversari fino al 15 pari. La prima flessione di rendimento si è avuta nel finale di set quando Macerata è riuscita a mettere a segno un parziale di 7-1 e successivamente si è aggiudicata il set con il punteggio di 25-18.

Un andamento analogo si è verificato anche nel terzo set. Macerata ha provato a scappare portandosi sul 5-2 ma i sorrentini sono riusciti prima a rimanere in scia e poi ad annullare completamente lo svantaggio mettendo a segno a tre punti consecutivi raggiungendo i padroni di casa sul 11-11. Purtroppo, immediatamente dopo, la squadra sorrentina è incappata in un altro passaggio a vuoto, commettendo una serie di errori, che hanno consentito a Macerata di piazzare un parziale di 12 a 3 e di aggiudicarsi anche il terzo set con il medesimo punteggio del precedente.

Sotto di 2-1 nel computo dei set, Nicola Esposito ha cercato di raddrizzare la situazione sfavorevole varando una formazione con Disabato e Carcagnì in ricezione e con Gozzo nel ruolo di opposto togliendo dal campo Szabo che dopo un ottimo inizio aveva visto calare sensibilmente il proprio rendimento nel corso del terzo set.

La mossa del tecnico sorrentino ha funzionato solo per pochi scambi generando poi una crisi di rigetto che ha finito per compromettere in modo definitivo l’esito dell’incontro. I sorrentini hanno finito per calare ulteriormente sia in ricezione che in attacco riuscendo a spezzare solo in tre occasioni il filotto di 15 punti a favore di Macerata, riuscendo a dare qualche segno di vita solo nel finale di set quando ormai lo stesso era già pesantemente compromesso.

Al tirar delle somme rimane ancora una volta lo sconcerto per una prestazione da due volti di una squadra che fin qui ha dimostrato che per brevi periodi è in grado di poter giocare alla pari anche delle migliori formazioni del girone ma di non riuscire ad esprimersi a quei livelli per tuta la durata di un incontro.

Archiviata questa gara è già tempo di pensare alla prossima giornata che è stata anticipata a mercoledì 28 per permettere la disputa della Final Four di Coppa Italia nel fine settimana del 2 e 3 marzo. La Shedirpharma Sorrento sarà impegnata in trasferta nel derby regionale col Marcianise (ore 20.30 diretta canale youtube Legavolley). Un incontro importantissimo ai fini della classifica. Una vittoria da tre punti consentirebbe alla Shedirpharma di fare un passo decisivo verso la salvezza.