Contro il Venezia l'Ascoli sfida il suo passato, torna al Del Duca l'ex allenatore Zanetti: il via alle 14

ASCOLI - L'Ascoli ritrova il suo passato. Al Del Duca torna dsa ex l'allenatore Zanetti esonerato poco più di un anno fa. Mister Sottil dovrà fare a meno di Kragl e Buchel squalificati ma recupera Sari; per l'Ascoli è fondamentale fare punti in chiave salvezza.

Queste le probabili formazioni che scenderanno oggi in campo. Arbitra Serra.

Ascoli - Leali, Pinna, Brosco, Quaranta, D'Orazio; Eramo, Danzi, Saric; Sabiri; Bidauoi, Dionisi. All. Sottil

Venezia - Pomini, Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu, Forte, Di Mariano. All. Zanetti

