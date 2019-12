Eurogol di Burrai, poi Strizzolo di testa: Ascoli sotto di due gol a Pordenone

ASCOLI - Sfida ad alta quota questa sera per l'Ascoli sul campo di Udine dove affronterà il lanciatissimo Pordenone. Mister Zanetti, spedisce in campo la stessa formazione del primo tempo nella vittoriosa gara con il Cittadella confermando lo stesso modulo molto offensivo di una settimana fa.



Queste le formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli: Leali, Padoin, Brosco, Gravillon, D'Eliam, Brlek, Troiano, Cavion, Ninkovic, Ardemagni, Scamacca.

Pordenone: De Gregorio, Bassoli, Vogliacco, Barison, De Agostini, Chiaretti, Burrai, Pobega, Zammarini, Strizzolo, Ciurria



La partita

Il primi tempo inizia con il Pordenone in attacco e l'Ascoli che fatica a controllare gli attacchi dei friuliani, pericolosi già nei primi 14 minuti in due occasioni su punizione e su azione.



Calcio d'angolo al 16' per il Pordenone. Nulla di fatto, l'Ascoli libera e si affaccia nella metà campo avversaria.



18': il Pordenone tiene in mano il bandolo del gioco e pressa gli ascolani (in maglia gialla) nella propria metà campo. Zanetti richiama i suoi a tenere le marcature...



Al 19' buona occasione dell'Ascoli, Scamacca di testa però non inquadra la porta.



21': punizione per l'Ascoli. Niente da fare, ripartenza dei padroni di casa.



23': l'ascoli sembra aver trovato le misure agli avversari e manovra a centrocampo.



24': conclusione dei friuli, palla al lato.



28': calcio d'angolo per l'Ascoli, nulla di fatto. Ma i marchigiani continuano a manovrare a centrocampo.



29': conclusione del Pordenone, tiro ribattuto dalla difesa ospite.



32': bella partita con continui ribaltamenti di fronte ma poche le conclusioni. Zanetti ha fatto salire Ninkovic, la nuova posizione a migliorato.



33': Pordenone-gol . Burra arriva da dietro e insacca con un gran tiro all'incrocio dei pali. Niente da fare per Leali.



36': raddoppia il Pordenone : Strizzolo lasciato troppo solo insacca di testa.



42': i friuliani continuano a fare gioco, l'Ascoli tenta di reagire... Scamacca fermato in fuorigioco millimetrico.



Il primo tempo finisce con il Pordenone in vantaggio di due gol.



Secondo Tempo

2': l'Ascoli ricomincia in attacco... tentativo di conclusione con Ninkovic.















Ultimo aggiornamento: 22:08





© RIPRODUZIONE RISERVATA