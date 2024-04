Ascoli, torna a fare punti: la lotta salvezza è aperta. I bianconeri oggi (ore 16.15) con il Venezia al Del Duca

ASCOLI Bianconeri artefici del loro destino, un destino che fino ad ora non hanno saputo gestire soprattutto nelle partite importanti come quella di lunedì scorso al Picco di La Spezia, ma il tempo di guardare indietro è finito. Serve fare passi in avanti e centrare la salvezza, questo Ascoli non può e non deve retrocedere perché oltre ad un fattore sportivo c'è dietro anche un fattore sociale. Oggi al Del Duca, ore 16.15, arriva il Venezia.

