Dionisi implacabile, raddoppio di Collocolo: l'Ascoli va a mille e vince 2-0 a Venezia

ASCOLI - Reduce da due vittorie consecutive l'Ascoli affronta alle 14 allo stadio Penzo il Venezia che ha già battuto in Coppa Italia l'estate scorsa. Purtroppo mister Bucchi deve rinunciare, oltre a Buchel, anche a Bidaoui per problemi muscolari. In compenso rientra Gondo dalla squalifica. Queste le formazioni che scenderanno in campo.

VENEZIA - ASCOLI 0-2

Venezia Joronen, Wisnieewski, Cippitelli, Ullmann. Candela, Fiordilino, Tessman, Svodoba, Cuisance, Novakovich, Cheryshev. All. Javorcic

Ascoli - Guarna, Simic, Botteghin, Quaranta, Falzerano, Collocolo, Eramo, Caligara, Adjapong, Gondo, Dionisi. All. Bucchi

ARBITRO: Piccinini di Forlì

