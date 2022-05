Ascoli-Ternana, in settemila allo stadio Del Duca a tifare i bianconeri per la cavalcata playoff

ASCOLI - Questa sera alle 20,30 l'Ascoli affronta allo stadio Del Duca la Ternana nell'ultima partita di campionato di serie B. Sugli spalti ci saranno settemila spettatori. In caso di vittoria i bianconeri potrebbero avanzare in classifica negli spareggi per la promozione in serie A ma tutto dipenderà dai risultati provenienti dagli altri campi. Mister Sottil dovrà tenere conto dei cinque diffidati che rischiano di essere squalificati nella prossima gara di playoff. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli - Leali, Baschirotto, Bellusci, Quaranta, D'Orazio, Collocolo, Buchel, Caligara, Maistro, Dionisi, Tsadjout. All. Sottil

Ternana - Iannarilli, Boben, Capuano, Celli, Defendi, Agazzi, Proietti, Palumbo, Martella, Pettinari, Donnarumma. All. Lucarelli

Arbitra Maggioni di Lecco

