BARI - Avversario ostico, non certo quello ideale da affrontare in questo momento. Ore 14: i bianconeri di Viali saranno impegnati in un match difficile contro un Bari vittorioso a Brescia. L’ Ascoli scenderà in campo per riscattare il ko contro il Parma che ha interrotto una miniserie positiva, ma anche per muovere la classifica prima che questa si faccia difficile e fastidiosa.

BARI - ASCOLI (ore 14)