Ascoli, la scelta è fatta: il nuovo allenatore è Valerio Bertotto

ASCOLI - Decisione presa, manca solo l'annuncio che potrebbe comunque arrivare nel giro di poche ore. Sarà Valerio Bertotto il nuovo allenatore dell'Ascoli. Chiuso il capitolo-Dionigi, la società bianconera non è stata con le mani in mano e ha preso la decisione definitiva affindando la panchina a quello che è stato - da giocatore - un vero e proprio uomo simbolo dell'Udinese .Bertotto è nato a Torino il 15 gennaio 1973, da calciatore giocava nel ruolo di difensore, arcigno e generoso e ha indossato anche la maglia della Nazionale azzurra in quattro occasioni.

Ultimo aggiornamento: 20:31

