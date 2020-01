L'Ascoli ai saluti: sia Da Cruz che Ninkovic potrebbero emigrare all'estero

ANCONA - Potrebbero finire entrambi all’estero Alessio Da Cruz e Nikola Ninkovic, croce e delizia finora dell’Ascoli, uscito dalla zona playoff dopo le ultime due sconfitte consecutive. Se Ardemagni finirà di sicuro al Frosinone, tanto che non sarà convocato per la partita di domenica sera al Del Duca, Da Cruz è ormai destinato a non tornare più nella città delle cento torri dopo l’espulsione e le scintille avute con i tifosi bianconeri sabato scorso a Trapani.



L’attaccante di proprietà del Parma sarebbe così finito nel mirino di Cremonese, Perugia, Crotone e Cittadella e non solo: l’esterno olandese di origini capoverdiane potrebbe infatti emigrare in Svizzera per giocare con il Lugano oppure in Inghilterra per ripartire con l’Huddersfield, club di Championship, la serie B inglese.



Possibile viaggio all’estero anche per Nikola Ninkovic, da tempo accostato al Bari, sebbene sembra dura che il trequartista serbo accetti di scendere in serie C. Adesso sarebbe finito nel mirino dei tedeschi dell’Hertha Berlino e dei turchi del Fenerbahce.





