L'Ascoli su Pinna e Bidaoui, mancano solo i dettagli per la firma in bianconero

ASCOLI - Il direttore sportivo dell'Ascoli Ciro Polito sta portando a termine due importanti trattative di calciomercato. L'Ascoli sta infatti per prendere il difensore del Cagliari, Simone Pinna. A buon punto anche la trattativa per portare in bianconero l'attaccante de Lo Spezia, Bidaoui. Confronti anche con i procuratori di Brosco, Cavion per un eventuale prolungamento del contratto in scadenza a giugno anche se finora le parti appaiono piuttosto distanti. La rosa comprensiva di almeno 35 calciatori va comunque sfoltita.

