L’Ascoli parlerà anche sloveno: ufficiale l'arrivo del difensore centrale Tavcar

ASCOLI - Sesta operazione di mercato in entrata per l’Ascoli, che ufficializza l’acquisizione a titolo definitivo dal Vitanest Bilje di Aljaz Tavcar, difensore centrale sloveno di 194 cm. Classe 2000, Tavcar ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione; nelle ultime due stagioni nel Bilje, seconda Lega slovena, ha collezionato 17 presenze, 1 gol e 1 assist. Ad Aljaz il benvenuto del Club bianconero e un caloroso in bocca al lupo per la nuova stagione agonistica.

Ultimo aggiornamento: 17:21

