ASCOLI Nelle prossime settimane verranno rinnovati i contratti di Eric Botteghin, Nicola Falasco e Mirko Eramo, contratti sui quali, al momento della firma, era stata posta un’opzione sul rinnovo automatico collegato alle presenze in campo. In questo caso Botteghin è il più blindato, ha sempre giocato e ad alti livelli, nonostante i suoi 35 anni. Il difensore brasiliano merita una menzione particolare, perché è un professionista esemplare, ha giocato alla grande nel maggiore campionato olandese, ma una volta approdato all’Ascoli si è calato nella realtà bianconera e in quella della Serie B, fino ad arrivare a diventare un leader e punto fermo della squadra. Falasco, Botteghin ed Erano continueranno quindi ad indossare la casacca bianconera, sono rinnovi meritati per giocatori che in campo hanno sempre dato tutto.



Il caso Dionisi



Ma non solo loro: c’è un altro giocatore importante della rosa che a giugno si svincolerà ed è il capitano Federico Dionisi. Del suo prolungamento se ne riparlerà probabilmente a fine campionato, possiamo comunque ipotizzare che Dionisi proseguirà il suo percorso con la maglia bianconera. Dei rinnovi contrattuali se ne riparlerà a breve, ma intanto c’è un calciomercato da sviluppare, l’ Ascoli necessità di una prima punta, il più gettonato resta Frank Tsadjout, ma gli orizzonti si potrebbero anche allargare magari puntando su qualche giocatore in esubero che non trova spazio nella sua squadra di appartenenza, un po’ come Tsadjout. L’ attaccante però dovrebbe arrivare negli ultimi giorni del mercato. Per il momento tutti i nomi circolati non hanno trovato conferma, come quello di Massimo Coda del Genoa, notizia subito smentita dall’ambiente ligure. Sarebbe comunque stato difficile per l’ Ascoli arrivare all’attaccante. Per quanto riguarda invece Tsadjout, la trattativa potrebbe prendere vita anche se si sono fatti sotto altri club.



Capitolo Buchel



E veniamo al capitolo Marcel Buchel. Il direttore sportivo Marco Valentini ha specificato che non c’è l’intenzione di cederlo, anche perché in quel caso sarebbero due i centrocampisti da prendere. All’Ascoli manca invece un sostituto di Dario Saric ceduto in estate al Palermo, per sopperire a tale assenza era arrivato Eddy Gnahoré ma un grave infortunio ai legamenti del ginocchio lo ha messo ko. Il rientro in campo del centrocampista è ancora molto lontano, da qui la decisione di tornare sul mercato ma dovrebbe arrivare comunque un giovane. Prima di acquistare l’Ascoli deve cedere, liberarsi degli ingaggi di quei giocatori che sono fuori dal progetto. Il primo ad andare via sarà Atanas Iliev pronto a tornare in patria, andrà a giocare nella Serie B bulgara. Sarà ceduto probabilmente in prestito all’estero anche il portiere Noam Baumann, l’Ascoli infatti ha deciso di puntare su Luca Bolletta come terzo portiere, come prima dell’ infortunio di Nicola Leali. Infortunio che il portiere bianconero ha finalmente superato riprendendo il suo posto in campo. Proprio Leali è uno di quei giocatori a scadenza di contratto, ma ha già detto al club che non rinnoverà, ha scelto di andare a giocare altrove ma resterà fino a giugno.



Il futuro di Collocolo



Il centrocampista Michele Collocolo potrebbe essere ceduto a gennaio, ha già degli acquirenti, ma in questo caso resterebbe in bianconero fino al termine della stagione, anche perché Collocolo è si l’uomo mercato di questo Ascoli, ma la squadra non può fare a meno di lui, ecco perché resterà fino a giugno, quando arriverà un sostituto.