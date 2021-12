Tegola sull'Ascoli alla vigilia della partita con il Parma, due bianconeri positivi al Covid

ASCOLI - Tegola sull'Ascoli alla vigilia del match con il Parma. la società, poco fa, ha comunicato che due calciatori del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dei controlli di routine effettuati questa mattina. I due bianconeri sono in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, come da protocollo medico-sanitario. Per il resto del gruppo squadra sono scattate tutte le procedure previste dai protocolli sanitario e federale.

