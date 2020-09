L'Ascoli comincia dalla porta: contratto firmato per Ndiaye arrivato dall'Atalanta

ASCOLI L’Ascoli ha sistemato la casella che fa riferimento al vice di Nicola Leali, dopo che Gabriele Marchegiani è tornato al Novara per fine prestito. È stato infatti contrattualizzato il portiere Khadim Ndiaye, 20 anni, arrivato dalla Primavera dell’Atalanta: resterà in bianconero per una stagione. Il giovane portiere di origini senegalesi già da qualche giorno si allenava con la squadra. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche la firma del centrocampista offensivo Dario Saric, che lascerà il Carpi a titolo definitivo per accasarsi all’Ascoli. Questi, salvo sorprese, sono i primi due acquisti, ma è chiaro che ne arriveranno altri. Confermato l’interesse per il centrocampista Luca Baldassin della Feralpisalò, ma ancora non c’è una vera a propria trattativa. Nulla di vero invece per il centrale di difesa Luca Bellodi del Milan. Il giocatore piace a molti club di Serie B, compreso l’Ascoli, ma non c’è stato nessun contatto tra i due club che abbia dato modo di avviare una trattativa.

