L'Ascoli continua la preparazione, intanto Pulcinelli litiga con Ardemagni

ASCOLI - Continua regolarmente, anche se a ritmi non troppo elevati, la preparazione dell'Ascoli, che vede già all'orizzonte la prima delle 11 sfide di campionato ancora da disputare, il 17 giungo al Del Duca contro la Cremonese, rigorosamente a porte chiuse. La squadra di Abascal non può ovviamente lavorare con troppa lena, avendo cominciato solo lunedì, dopo oltre due mesi di stop quasi totale. Oggi avrebbero dovuto essere comunicati gli orari delle partite da disputare, ma l'accordo non è stato raggiunto e pare che gli orari arriveranno soltanto lunedì. Nel frattempo, mentre la squadra si allena al riparo da occhi indiscreti, va registrato un battibecco a distanza, rigorosamente via social, tra il patron Massimo Pulcinelli e l'ex capitano Matteo Ardemagni. Pulcinelli ha espresso un giudizio assolutamente non lusinghiero sull'attaccante ora del Frosinone. Ardemagni dal canto suo si è un po' risentito e ha risposto per le rime. Ultimo aggiornamento: 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA