ASCOLI - C'è forse un caso Da Cruz all'Ascoli, anche se il condizionale è d'obbligo perché non ci sono comunicati ufficiali nè dichiarazioni precise in merito, l'unica cosa certa è che l'attaccante olandese non è partito con il resto della squadra per Verona, essendo stato escluso dalla lista dei convocati, sembra per motivi disciplinari. Secondo i si dice Da Cruz avrebbe avuto un litigio, forse addirittura un alterco, nello spogliatoio, probabilmente con un compagno di squadra. La società avrebbe giuidicato degno di censura e sanzione il comportamento dell'attaccante e l'ha tolto dalla lista dei convocati. Oggi se ne potrebbe sapere qualcosa in più, nel frattempo l'Ascoli in serata è arrivato nel ritiro veneto dove preparerà la sfida al Chievo, in programma domenica alle 15.





