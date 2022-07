L'Ascoli freme per il calendario, alle 20.30 si alza il sipario sulla Serie B

ASCOLI - Grande attesa ad Ascoli per la pubblicazione del calendario del prossimo campionato di Serie B, evento clou della cerimonia di presentazione del torneo cadetto, che si savolgerà a Reggio Calabria, con inizio alle ore 2.30 e telecronaca diretta su Sky e su Dazn. L'Ascoli, unica squadra marchigiana al via, conoscerà così il suo cammino nel campionato che comincerà tra meno di un mese, con l'anticipo del 13 agosto,avvio anticipato quest'anno rispetto alla tradizione. L'Ascoli, appena affidato a Cristian Bucchi, prosegue nel frattempo la preparazione nel rituiro di Cascia, oggi è stato ratificato l'arrivo del difensore Simic, proveniente dal Lecce. Il ds Valentini è sempre al lavoro per identificare un attaccante di buon livello, che possa sostituire Tsadjout, sedoto dalla Cremonese, che ha offertto all'ex milanista l'occasione di cimentarsi in Serie A.