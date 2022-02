L'ascolano Travaglia vola nei quarti in India e ritrova di fronte lo svedese Ymer

PUNE Stefano Travaglia è nei quarti di finale del Tata Open Maharashtra, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 493.875 dollari, che si sta disputando sul cemento di Pune, in India. Il 30enne di Ascoli Piceno, ottava testa di serie, ritornato al successo martedì battendo (7-6 4-6 6-3) l’indiano Ramkumar Ramanathan, numero 182 del ranking, in gara con una wild card, ha liquidato 6-3 6-2, in un’ora e 13’, l’altro indiano Yuki Bhambri, 29enne di Nuova Delhi, in tabellone con il ranking protetto. Travaglia è stato il primo a dover annullare una palla-break nel terzo game, ma è stato anche il primo a centrare il break in quello successivo (3-1). Un vantaggio che gli è bastato per assicurarsi il primo parziale per 6-3. Travaglia è partito con break di vantaggio anche nella seconda frazione (2-0) con Bhambri incapace di reggere il ritmo degli scambi. Nel quinto gioco i break sono diventati due (4-1) e poco dopo ha chiuso il discorso (6-2) al terzo match-point. Oggi nei quarti, per la quinta volta in carriera in tornei 250, Travaglia troverà dall’altra parte della rete lo svedese Elias Ymer, numero 163 Atp, promosso dalle qualificazioni, che ha eliminato (6-2 7-6 lo score) il numero uno del tabellone, il russo Aslan Karatsev, numero 15 Atp. Ymer si è aggiudicato in due set l’unico precedente con l’ascolano, disputato negli ottavi del Challenger di Aix-en-Provence (terra) nel 2019.

