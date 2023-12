Andrea Barberi, morto il corridore italiano: aveva 44 anni, da tempo lottava contro una malattia incurabile

Mattinata triste per il mondo dell'atleticia italiana che perde uno dei suoi protagonisti. A soli 44 anni si è spento Andrea Barberi, tra i principali quattrocentisti della storia azzurra e primatista italiano del giro di pista per dieci anni tra il 2006 e il 2016. Nato vicino Roma, più nello specifico a Tivoli, ha mosso i primi passi in questo sport grazie all'ex marciatore Riccardo Pisani. Questi lo ha seguito come tecnico e lo ha accompagnato verso una buona carriera internazionale che lo ha portato al quinto posto agli Europei di Göteberg 2006 e in quelli indoor di Birmingham 2007. Il velocista di Tivoli si è spento per un male incurabile.

Nel Meeting di Rieti battè il record italiano di Mauro Zuliani dopo ben venticinque anni correndo in 45.19. Il suo palmarès è il migliore d'Italia: nessuno ha vinto tanti titoli nazionali nei 400 metri (otto consecutivi all'aperto dal 2001, due al coperto) e per venticinque volte ha indossato la maglia della Nazionale, anche in tre Mondiali. La Fidal si è unita al cordoglio della famiglia di Barberi a cui il presidente Stefano Mei e il Consiglio federale hanno mandato le più sentite condoglianze.