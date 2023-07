ANCONA La giornata di ieri è stata quella che ha sancito il passaggio ufficiale di Alessandro Bianconi (‘99) al Lecco. Bianconi lascia definitivamente l’Ancona dopo il prestito di sei mesi proprio con la maglia bluceleste dove ha ottenuto una sorprendente promozione in Serie B. Arrivato nella Dorica nell’estate del 2021 ha totalizzato con la maglia biancorossa 42 presenze e 2 reti.

Il centrale bolognese si lega così alla formazione lombarda con un contratto biennale e un campionato di B che lo attende. Conclusa l’operazione Bianconi a titolo definitivo, i tifosi biancorossi si aspettano l’arrivo, sempre dal Lecco, dell’esterno Eyob Zambataro (‘98). Il calciatore di origine etiope ma di passaporto italiano è stato uno dei protagonisti della promozione in B. Ma prima del passaggio in maglia biancorossa, dovrà risolvere delle questioni con il Lecco e poi sarà libero di accasarsi nelle Marche. Va precisato che l’affare non è legato ad uno scambio ma bensì sono operazioni slegate tra di loro.



Energe a un passo



Un’altra trattativa destinata ad andare in porto nei prossimi giorni è è quella che riguarda all’attaccante Antonio Energe (‘00), svincolato lo scorso 30 giugno dopo le ultime due stagioni giocate con la maglia della Carrarese (62 presenze, 10 gol, 2 assist). Il calciatore è stato bloccato dal direttore sportivo Francesco Micciola e salvo clamorosi ribaltoni, anche l’attaccante campano diventerà molto presto biancorosso a tutti gli effetti. Nel reparto avanzato si attendono come ormai noto le uscite di un attaccante tra Luca Lombardi (‘02) e Andrea Mattioli (‘01 ); mentre il giovane 2004 Alessio Vrioni dopo essere rientrato per fine prestito dalla Vigor Senigallia, con molta probabilità farà ritorno proprio in rossoblù.



Sandon nel mirino



Da Vicenza sono insistenti le voci sull’interessamento dei dorici verso il 2003 Thomas Sandon; un giovane difensore che spesso ha giocato da braccetto di sinistra della difesa tre. Lo scorso campionato ha totalizzato 30 presenze tra campionato e coppa; già 7 presenze anche in Serie B per un calciatore che in passato ha attirato su di sé anche un timido interesse da parte dell’Ascoli. E’ Tiritiello? La trattativa per il centrale della Lucchese Andrea Tiritiello (‘95) va ormai considerata congelata. Tante le squadre sul giocatore, che hanno fatto sì che si creasse una vera e propria asta.

L’Ancona con il ds Micciola le ha provate davvero tutte per convincere non tanto il ragazzo ma il suo entourage a scegliere il progetto biancorosso. Ancona e Padova si sono defilate, mentre ora il club più forte sul giocatore sembrerebbe essere il Catania. Può riprendere vita la pista che porta a Francesco Benassai (‘98) sempre della Lucchese; altri profili che vanno sempre tenuti d’occhio sono Eduart Dutu (‘01) di proprietà della Fiorentina, Paolo Gozzi (‘01) del Genoa o Daniele Ghilardi (‘03) di proprietà del Verona ma nell’ultimo campionato in prestito al Mantova con 25 presenze, 1 gol e 1 assist. In uscita si attendono notizie sulle intenzioni di Simone De Santis (‘93) che ha ricevuto un’offerta biennale da parte del Latina e su di lui c’è sempre l’interesse della Recanatese.