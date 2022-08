ANCONA - L’Ancona è al completo ma se dovessero uscire delle imperdibili occasioni last minute non si tirerà indietro. Può essere riassunto esattamente in questo modo il pensiero della società, a maggior ragione dopo il bagno di folla della presentazione al Porto Antico.

Il patron Tony Tiong, in questo senso, avrebbe fatto sapere che qualora l’area tecnica guidata dal ds Francesco Micciola individuasse qualche nuovo profilo che faccia al caso dei dorici i fondi necessari sarebbero reperiti senza problemi. Al momento, secondo indiscrezioni, lo stesso Micciola dovrebbe essere presente a Milano per gli ultimi giorni di calciomercato (la sessione estiva si chiuderà giovedì 1 settembre alle 20) che, da quest’anno, torneranno a svolgersi nella storica sede dell’Hotel Gallia in piazza Duca d’Aosta. E’ chiaro che la “parafrasi” di tutto ciò appare evidente. Se il direttore sportivo biancorosso dovesse effettivamente salire sul Frecciarossa e scendere a Milano Centrale, a pochi metri proprio dal Gallia, sarebbe solo per provare chiudere qualche affare sul gong delle trattative e non certo per visitare la bella Piazza Duomo. In caso contrario, se il viaggio venisse annullato vorrebbe dire che quanto prodotto nel corso dell’estate è stato ritenuto sufficiente per il campionato che verrà.

I big sul tavolo

Partiamo da una certezza, un mantra che il “direttore” ha spesso ripetuto: se nessuno entra, nessuno esce. Ecco perché, in assenza di potenziali acquisti, vanno considerati fuori dal mercato tutti i calciatori dorici presenti nella rosa attuale. Tra questi il difensore Alessandro Bianconi (’99) che, dopo essere stato accostato ad altre realtà di Lega Pro, potrebbe rimanere alla corte di Colavitto. Rimarranno, al netto di cataclismi, anche il giovane centrocampista offensivo Cristian Pecci (’03) e l’esterno Filippo Berardi (’99) che hanno dato risposte incoraggianti in preparazione. Cosa offre il tavolo? Potenzialmente tanto ma è chiaro che le componenti da tenere in considerazione sono veramente tante arrivati a questo punto dell’estate. I fari sono puntati sul centravanti dell’Avellino Riccardo Maniero (’87) ma sull’ex Bari e Pescara è fortissimo l’interesse della Turris. Sugli attaccanti Michele Vano (’91) del Perugia e Andrea Bianchimano (’96) della Viterbese è in atto una vera e propria asta che sta coinvolgendo tantissimi club di Serie C così come sul giovane esterno del Pescara (’02) Marco Chiarella o sul centrocampista della Ternana (’91) Aniello Salzano. Proprio nei giorni scorsi, inoltre, si è chiusa la telenovela che ha portato l’ex “puntero” del Foggia Alexis Ferrante (’95) al Cesena passando proprio dalla Ternana. Le consuete chiacchiere “da ombrellone” sostengono che, qualora l’operazione per portare “El Tigre” in Romagna si fosse ulteriormente inceppata, il sempre vigile Micciola sarebbe stato pronto ad inserirsi per un blitz dell’ultimissima ora. Ma questa è un’altra storia.

Barnabà in dirittura

E’ ormai in dirittura d’arrivo, infine, il tesseramento del giovane terzino destro scuola Bologna Tommaso Barnabà (’01) in prova con l’Ancona da qualche settimana. 178cm con buona propensione alla fase offensiva, nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia del Mezzolara (D) totalizzando 66 presenze e 1 rete. Il ragazzo si sta disimpegnando bene e avrebbe praticamente convinto la dirigenza biancorossa ad aggiungerlo ufficialmente al roster che affronterà la stagione sportiva 2022-2023.